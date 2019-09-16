Ersun Yanal: ‘Hatalar karşısında duruşumuz asla değişmemeli’

Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olurken maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, takımın hataların ardından oyundan kopmasını eleştirdi. Yanal, “Bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu bireysel hatalardan kazanamadık. Önemli olan bir duruş ve bu duruşu sergilemeniz. Hatalar olacak ama hataların karşısındaki duruşumuz asla değişmemeli. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var” dedi.

“Yüzde 71’le önde götürürken bireysel hatadan devre sonunda gol yedik, ikinci devre başında yine bireysel hatadan gol yedik; olabilir ama oyunu bırakmamak felsefemiz olmalı” diyen Yanal, eksiklerin sorulması üzerine de “Bugün sahada bu takım var. Çok uzun maratonda yarışacağız. Çok maç var, eksiklerimiz olacak ama oyunu sonuna kadar bırakmamak hedefimiz olmalı. Bu uzun süreçte her şey yerine oturacaktır” ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen: Uçuyoruz, kaçıyoruz diyor! Hadi Galatasaray`a karşı oyna... Süper Lig`de 4.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor`a 3-1 mağlup oldu. Namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe`yi değerlendiren Dilmen, ``Sol bek yedeğin bile yokken alacağın adam Luiz Gustavo mu olur?`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku