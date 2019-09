De Roon ile Şampiyonlar Ligi arasında geçen muhabbet

Atalanta geçtiğimiz sene İtalya Seria A’daki performansıyla dikkat çekmiş ve Şampiyon Ligi’ne kalmayı başaran dört ekipten biri olmuştu. Bu katılım Lacivert siyahlı kulübün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Şampiyonlar Ligi Twitter hesabı bir paylaşımda bulunarak takipçilerine iddialı başlangıçlar yapan takımları sordu:

Early mentions for Malaga (2012/13), Leicester (2016/17) & APOEL (2009/10)…#UCL pic.twitter.com/DpnKagzPV7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019

Paylaşımdaki fotoğrafta bulanan iki oyuncudan biri olan takımın Hollandalı orta sahası Marten de Roon, fotoğrafını beğenmediğini ifade ederek “Sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve seçtikleri fotoğrafa bak” şeklinde bir tweet attı:

Finally playing Champions League, and this is the photo they go for. https://t.co/0Rdw6AEJSF — Marten de Roon (@Dirono) September 16, 2019

Hatta 28 yaşındaki oyuncu başka bir fotoğraf önerisinde bile bulundu:

This is also a photo of me. For the next time. pic.twitter.com/KTVEv8dBM8 — Marten de Roon (@Dirono) September 16, 2019

Buna karşılık olarak de Roon’un mesajına cevap veren Şampiyonlar Ligi hesabı mizahı farklı bir boyuta taşıdı:

Sorry, Marten… This one work better? pic.twitter.com/nWWLN31y74 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019

Şampiyonlar Ligi’nin “Bu fotoğraf daha uygun mu?” sorusuna de Roon “Henüz Şampiyonlar Ligi’nde bir dakika bile oynamadan resmi hesap postayı koydu. Şahane” şeklinde cevap verdi. Atalanta resmi hesabı da etkileşime gülerek karşılık verdi.