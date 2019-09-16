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De Roon ile Şampiyonlar Ligi arasında geçen muhabbet
Şampiyonlar Ligi

De Roon ile Şampiyonlar Ligi arasında geçen muhabbet

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Seria A ekibi Atalanta'nın Hollandalı oyuncusu Marten de Roon ile Şampiyonlar Ligi Twitter hesabı arasında komik bir muhabbet geçti.

SKOR DIŞ HABER 16 Eylül 2019 16:18

Atalanta geçtiğimiz sene İtalya Seria A’daki performansıyla dikkat çekmiş ve Şampiyon Ligi’ne kalmayı başaran dört ekipten biri olmuştu. Bu katılım Lacivert siyahlı kulübün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Şampiyonlar Ligi Twitter hesabı bir paylaşımda bulunarak takipçilerine iddialı başlangıçlar yapan takımları sordu:

Paylaşımdaki fotoğrafta bulanan iki oyuncudan biri olan takımın Hollandalı orta sahası Marten de Roon, fotoğrafını beğenmediğini ifade ederek “Sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve seçtikleri fotoğrafa bak” şeklinde bir tweet attı:

Hatta 28 yaşındaki oyuncu başka bir fotoğraf önerisinde bile bulundu:

Buna karşılık olarak de Roon’un mesajına cevap veren Şampiyonlar Ligi hesabı mizahı farklı bir boyuta taşıdı:

Şampiyonlar Ligi’nin “Bu fotoğraf daha uygun mu?” sorusuna de Roon “Henüz Şampiyonlar Ligi’nde bir dakika bile oynamadan resmi hesap postayı koydu. Şahane” şeklinde cevap verdi. Atalanta resmi hesabı da etkileşime gülerek karşılık verdi.

Son güncelleme 16:23 | 16 Eylül 2019
İtalya Seria A Marten de Roon şampiyonlar ligi
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