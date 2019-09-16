Beşiktaş’ta korkutan benzerlik

Beşiktaş, ilk 4 haftada 4 puan toplayabildi. Bu, son 15 yılın en kötü grafiği olarak kayıtlara geçti. Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile yola çıkan Beşiktaş, yeni bir sistem oturtmanın handikaplarını yaşarken istediği sonuçları alamadı.

Kara Kartal, bundan daha kötü bir sezon girişi yaşadığında teknik adam Vicente del Bosque idi. ‘Yeniköy Kasabı' eleştirisini alan İspanyol tecrübenin ömrü 18 hafta olmuştu. Beşiktaş, onun yönetiminde lige ilk yarıda havlu atmış yerine gelen Rıza Çalımbay ile tek yenilgi yaşasa da sezonu 4. tamamlayabilmişti. Del Bosque, kupa ve Avrupa'dan da elenmişti. Avcı da tıpkı 15 yıl önce Del Bosque'nin olduğu gibi ilk 4 haftayı eksi averajla geçti.