Beşiktaş’ın yeni transferleri sınıfta kaldı

Beşiktaş ne umdu ne buldu… Yaşlanan kadroyu gençleştirmek için yola çıkan siyah-beyazlılar, 7 transfer gerçekleştirdi. En yaşlısı 30'luk Victor Ruiz olmak üzere Douglas (29), Diaby (28), Elneny (27), Boyd (25), Rebocho (24) ve N'Koudou (25) kadroya katıldı. Bu futbolculara kiralama ve bonservis ücreti olarak 9.3 milyon Euro harcayan, maaşlarla birlikte 1 sezon için toplam 18.6 milyon Euro'luk mali yükün altına giren Beşiktaş katkı alamadı. Yeniler, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Performansları da beğenilmedi.

Beşiktaş`ta korkutan benzerlik Abdullah Avcı`nın sezon başlangıcı, Del Bosque`yi hatırlatıyor. Beşiktaş kariyeri 18 hafta süren İspanyol hoca Del Bosque, ilk 4 haftayı 2 puan ve eksi averajla geçmişti. Kulüp o kupasız sezonu 4. tamamlamıştı. İlgili Haberi Oku

Rebocho ve Douglas, Caner ve Gökhan'ı kesemedi. İki yeni bek, toplam 50 dakika süre alabildi. Patlama yapması beklenen N'Koudou üç maçta 165 dakika oynarken vasatı aşamadı. İlk 11'deki yerini kaybeden Boyd, 222 dakika süre almasına rağmen neredeyse pozisyona giremedi. İlk maçlarına Gazişehir deplasmanında çıkan isimlerden Diaby 66 dakika sahada kalıp varlık gösteremedi; Elneny ise amatörce rakibine tekme atıp kırmızı kart gördü. 360 dakikayla yenilerin en çok oynayanı olan Ruiz sınıfı geçen tek isimdi.