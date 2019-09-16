Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası mı var? IFAB kuralları ne diyor?

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Papiss Cisse’nin attığı 2.gol gündeme oturdu. 46.dakikada Altay’ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson biraz ağır kalınca Cisse müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Jailson’un uzaklaştırmak istediği top baskı yapan Bakasetas’a çarparak Cisse’nin önünde kaldı ve yıldız golcü de takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın hakemi Halis Özkahya da golün ardından uzun süre VAR ile görüşüp golü geçerli saydı.

AUT ATIŞI SIRASINDA CEZA SAHASI İÇİNDE OLMAMASI GEREK AMA…

Pozisyonda aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunması kural hatası tartışmalarına neden oldu. İşte çok tartışılan o pozisyon için kural kitabında yazan maddeler…

IFAB’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı kurallara göre aut atışı sırasında ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun bulunmaması gerekiyor. Ancak aynı zamanda IFAB’ın belirlediği futbol kurallarında ‘kale vuruşu hızlı kullanılmış ve rakip oyuncular ceza sahasını terk etme fırsatı bulamamışsa hakem oyunu devam ettirebilir’ deniyor.

İŞTE IFAB KURALLARINDA YER ALAN İLGİLİ MADDE:

Futbol yorumcuları konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı…

DENİZ ÇOBAN: DOĞACAK SONUÇLARA KATLANMAK ZORUNDADIR

Deniz Çoban, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ”Autu kullanan oyuncu, rakip oyuncuların ceza sahasını terk etmelerini beklemeden, acele ederek vuruşu kullanabilir. Bu şekilde aceleci davranan oyuncu, avantaj elde etmeye çalışırken, doğacak sonuçlara da katlanmak zorundadır!” ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY: “KURAL HATASI YOK”

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay, “Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda ‘Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir’ diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor.” ifadelerini kullandı.

SELÇUK DERELİ: “KURAL HATASI VAR”

Eski hakem Selçuk Dereli, “Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson’a gidiyor, Jailson da topu Cisse’ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı.” dedi.

BÜLENT YILDIRIM: “CISSE İHLALDE BULUNMUYOR”

Bir başka eski hakem Bülent Yıldırım ise “Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok. Kaleci hızlı başlıyor. Alanyalı oyuncu orada diye ihlal olmuyor” dedi.

CISSE’NİN İLK GOLÜ DE TARTIŞMA YARATTI!

Öte yandan ikinci golün dışında Alanyaspor’un ilk golü de “kural hatası var mı” tartışmalarına sebep oldu. İlk gol öncesinde Alanyaspor’un kullandığı taç atışında Halis Özkahya oyun durdurmuş ve taç atışı doğru yerden tekrarlanmıştı. Bu atışın devamında Fenerbahçe ağlarında gol görmüştü.

Kural kitabına göre taç atışında top oyuna girdikten sonra hakem, tacın yanlış yerden kullanıldığına hükmedip oyunu durdurursa, taç atışı diğer takım tarafından belirtilen yerden kullanılır yani taç el değiştirir.

Yayıncı kuruluş maç yayınında, Halis Özkahya’nın oyunu top oyuna girdikten sonra mı yoksa atış kullanılmadan önce mi durdurduğunu ekrana getirmedi. Deniz Çoban pozisyonla ilgili yaptığı yorumda bu ayrımın çok kritik olduğuna ve top oyuna girdikten sonra aynı takım tacı tekrar kullandıysa bunun büyük bir hata olduğuna dikkat çekti.