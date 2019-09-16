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Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe

Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Alanyaspor bugün mücadele edecek. Lider Alanyaspor Fenerbahçe ile berabere kalsa dahi liderliğini sürdürecek, yenilmesi halinde liderliği sarı-lacivertlilere bırakacak. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB Alanya maçı hangi kanalda?

16 Eylül 2019 17:03

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı hakkında detaylar…

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi aşağıdaki link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 17:03 | 16 Eylül 2019
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Konyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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