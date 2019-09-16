Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı hakkında detaylar…
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi aşağıdaki link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE