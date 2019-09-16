Alanyaspor Fenerbahçe canlı! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı sona eriyor. Ligde ilk üç haftada üç galibiyet alan ve sezona fırtına gibi bir giriş yapan Alanyaspor, konuğu Fenerbahçe’yi de devirip güçlü gidişini sürdürmek istiyor. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan ve 7 puanı bulunan Fenerbahçe ise 3 puan alıp bir puan farkla zirveye oturmanın peşinde. Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisseü

YEDEKLER: Eray, Tzavellas, Kaan, Onur, Salih, Umut, Musa, Tayfur, Campos, Bammou

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Alanyaspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Lokman Gör karşılaşmada yer alamıyor. Haydar Yılmaz ve Fabrice N’Sakala’nın durumları ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertli ekipte ise sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.