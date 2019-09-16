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CANLI MAÇ İZLE: Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle!
Fenerbahçe

CANLI MAÇ İZLE: Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayını başladı. İki takım da liderlik için sahada. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki...

16 Eylül 2019 20:45

Fenerbahçe, lider Alanyaspor’a konuk oluyor. Haftanın kapanış maçı olan Alanyaspor Fenerbahçe beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 20:00’da başladı. Haberimizden Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Mücadeleyi aşağıdaki link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe’de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor’a karşı mücadele edecek. Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019’un ikinci yarısında Alanyaspor’da kiralık olarak forma giymişti.

7. FENERBAHÇE ALANYASPOR MÜCADELESİ

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4’ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

Son güncelleme 21:07 | 16 Eylül 2019
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4 3 10
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4 2 7
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4 2 7
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