CANLI MAÇ İZLE: Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle!

Fenerbahçe, lider Alanyaspor’a konuk oluyor. Haftanın kapanış maçı olan Alanyaspor Fenerbahçe beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 20:00’da başladı. Haberimizden Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe’de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor’a karşı mücadele edecek. Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019’un ikinci yarısında Alanyaspor’da kiralık olarak forma giymişti.

7. FENERBAHÇE ALANYASPOR MÜCADELESİ

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4’ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.