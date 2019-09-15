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İngiltere Premier Lig

VİDEO | Arsenal’da Mesut Özil formayı aldı, kilit pasıyla büyüledi!

Arsenal'ın deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında Arsenal skoru 2-0'a getirirken golden önce Mesut Özil, asist öncesi pasa imza attı. Özil bu sezon Arsenal'da ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu. Maçta ilk yarının sonuna doğru bir tartışma yaşandı.

SKOR DIŞ HABER 15 Eylül 2019 19:42

İngiltere Premier League’in 5. haftasında Arsenal, Watford’a konuk olurken Alexandre Lacazette’in milli arada sakatlığının bir ay süreceğinin açıklanmasıyla Unai Emery’den formayı alan Mesut Özil, şık bir kilit pasa imza attı.

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giyen Mesut Özil, 32’de Arsenal’ın durumu Pierre-Emerick Aubameyang ile 2-0’a getirdiği golün öncesinde Ainsley Maitland-Niles’a asist öncesi pası verdi. Özil’in şık pasıyla Maitland-Niles çizgiye indi ve içeri çevirdi.

İlk golün de sahibi olan Aubameyang bu ikramı boş çevirmedi ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Devre tartışmayla bitti!

Müsabakada ilk yarının son bölümünde iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Pepe ile Holebas arasında çıkan tartışmaya Guendouzi de sert bir şekilde dahil oldu. İtişmeler sonrasında Guendouzi ile Holebas sarı kartla cezalandırıldı.

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Son güncelleme 20:04 | 15 Eylül 2019
arsenal İngiltere Premier League Mesut Özil Watford
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