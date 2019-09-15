Ünal Karaman: Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor…

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam sakatlanan Ivanildo Fernandes’in durumunun yarın belli olacağını söyledi.

Ünal Karaman’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor. Ancak orta sahadaki oyuncuların yaşını dikkate almak lazım. Bazen istediğiniz olmuyor, kötü oynayabiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor, futbol bu ve kabul etmek lazım. Ivanildo Fernandes’in durumu yarın belli olacak. Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daniel Sturridge’e ilk kez şans verdik ama tam anlamıyla hazır değil. Eksiklerimiz var ama ülkemizi iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğiz.”