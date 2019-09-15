Sturridge oyanayacak mı? Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. kez mücadele edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanada canlı yayınlanacak sorularının yanıtları ve mücadeleye dair detaylar…

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Novak, Hüseyin, Fernandes, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

STURRİDGE OYANAYACAK MI?

Sezon başı kampı geçirmeyen ve fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan İngiliz oyuncu da önceki günkü idmanda ağrıları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine 30 yaşındaki futbolcu dün MR 'a girdi. Ancak korkulan olmadı ve yıldız oyuncunun MR'ı temiz çıktı. Milli aradan bu yana fizik açığını kapatmaya çalışan Sturridge'den gelen haber teknik heyeti sevindirirken, başarılı oyuncunun bu akşamki Gençlerbirliği maçında kulübede olması bekleniyor.

69. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ligin 4. haftasında sahasında yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin 38 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği’nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde ise 63 gol gördü.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990’da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini mağlup etti.

SAKATLAR CAN SIKTI

Süper Lig’de yarın sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ı takımdaki sakatlıklar düşündürüyor. Deneyim çalıştırıcı, sakat oyuncular nedeniyle kadroda revizyon yapacak. Süper Ligin 4. haftasında yarın saat 20.00’de sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor’da sakat oyuncuların artması bordo-mavililerde keyifleri kaçırdı. Teknik Direktör Ünal Karaman, gelecek vaat eden oyuncularına hazır olun talimatı verirken, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban’ın ardından, sağlık ekibine ağrıları bulunduğunu belirten yeni transfer Daniel Sturridge için de MR çekilmesine karar verildi. Gelecek olan raporların ardından yıldız futbolcunun durumu netlik kazanacak.