Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle! (TS maçı canlı yayın)

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk 3 haftada 2 beraberlik 1 galibiyet alan Trabzonspor'un 5 puanı bulunuyor. Ligde henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise son sırada yer alıyor. İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle linki…

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Toure, Ramos, Ahmet, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio