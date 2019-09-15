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Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle! (TS maçı canlı yayın)
Trabzonspor

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle! (TS maçı canlı yayın)

Trabzonspor bu akşam Gençlerbirlği'ni ağırlayacak. Saat 20:00'da başlayacak olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizde bulunan Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle linki ile mücadelenin canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

15 Eylül 2019 20:08

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk 3 haftada 2 beraberlik 1 galibiyet alan Trabzonspor'un 5 puanı bulunuyor. Ligde henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise son sırada yer alıyor. İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı izle linki…

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Toure, Ramos, Ahmet, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Son güncelleme 20:08 | 15 Eylül 2019
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Ankaragücü
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0
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4
Yeni Malatyaspor
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0
-
0
Göztepe S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
3 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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