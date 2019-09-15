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Sümeyye Boyacı: İstiklal Marşımızı dinleteceğim
Diğer Sporlar

Sümeyye Boyacı: İstiklal Marşımızı dinleteceğim

İngiltere'de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak 16 yaşında Türk spor tarihine geçen Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı dinleteceğim" dedi.

15 Eylül 2019 14:35

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. 2018 Avrupa Şampiyonu unvanıyla Londra'ya gelen Sümeyye, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza atmış oldu.

Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı “Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile Dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:35 | 15 Eylül 2019
sümeyye boyacı
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