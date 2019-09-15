Şampiyonlar Ligi başlıyor: Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Kurallara göre aynı ülkeden takımlar ve Rusya ile Ukrayna temsilcileri aynı grupta yer alamadı. Galatasaray ilk maçını deplasmanda Club Brugge ile oynayacak.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’de başlayacak mücadele beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN FİKSTÜRÜ

GALATASARAY A GRUBU'NDA

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜM GRUPLAR

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki fikstürü şöyle;

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray