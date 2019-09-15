ÖZET İZLE: Trabzonspor Gençlerbirliği maç özeti

4 golün olduğu Trabzonspor Gençlerbirliği maçı nefes kesti. Trabzospor maçın başında öne geçti, Gençlerbirliği beraberliği getiren golü ilk yarının son dakikalarında buldu. İkinci yarıda da karşılıklı goller vardı. Mücadeleyi izleyemeyenler için Trabzonspor Gençlerbirliği maç özeti haberimizde.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk pozisyon ev sahibi ekipten geldi. 10. dakikada Nwakaeme’nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa’nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi. Baskılı oyun golü getirdi. 17. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir’in solundan filelerle buluşturdu: 1-0. Gençlerbirliği, 44. dakikada beraberliği sağladı. Sio’nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE

Trabzonspor, 57. dakikada Alexander Sörloth’ün penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Gençlerbirliği, 84. dakikada Stephane Sessegnon’un golüyle maçta bir kez daha eşitliği yakaladı.