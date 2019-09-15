Gaziantep’te Fikret Orman’a büyük tepki!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımını Gaziantep'te yalnız bırakmadı. Adana'da açılışlara katılan Beşiktaş’ın patronu daha sonra Gaziantep'e gitti. Orman, protokol tribününde kendine ayrılan bölümdeydi. Başkanın bu sezon taraftarlarla daha sık bir araya gelerek olumlu bir hava oluşturmaya çalışacağı kaydedildi.

MAÇ SONUCU | Gazişehir 3-2 Beşiktaş Gazişehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 4. hafta heyecanı devam etti. Üç kırmızı kart ile 5 golün geldiği maçta gülen taraf 3-2 ile Gazişehir oldu. 6`da Vida penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü. Beşiktaş adeta maça 10 kişi başladı. 75 ile 84 arası iki kırmızı çıktı, 3 gol geldi! İlgili Haberi Oku

Ancak Orman'ın maç öncesi “Topladığımız puan itibariyle memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz” demesinin ardından alınan sonuç, siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı. Skor 2-0 olduktan sonra tribünler yönetimi istifaya davet edip Fikret Orman'a “Paralar nerede”, “Başkan gol, gol, gol” diye bağırdı.