Gaziantep’te Fikret Orman’a büyük tepki!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımını Gaziantep'te yalnız bırakmadı. Adana'da açılışlara katılan Beşiktaş’ın patronu daha sonra Gaziantep'e gitti. Orman, protokol tribününde kendine ayrılan bölümdeydi. Başkanın bu sezon taraftarlarla daha sık bir araya gelerek olumlu bir hava oluşturmaya çalışacağı kaydedildi.
Ancak Orman'ın maç öncesi “Topladığımız puan itibariyle memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz” demesinin ardından alınan sonuç, siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı. Skor 2-0 olduktan sonra tribünler yönetimi istifaya davet edip Fikret Orman'a “Paralar nerede”, “Başkan gol, gol, gol” diye bağırdı.