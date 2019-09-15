Galli efsane Gareth Thomas, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Galli rugby efsanesi Gareth Thomas, HIV pozitif olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki Thomas, tedavi edilemez virüsle yıllardır yaşadığını ve defalarca intiharı düşündüğünü Twitter’dan yayınladığı bir video ile duyurdu.

Kariyerinde 100 kez milli takım forması giyen, 16 yıl profesyonel olarak rugby sahalarında boy gösteren Thomas, hayatının hastalık nedeniyle cehenneme döndüğünü belirtirken, şantajcıların da hedefi olduğunu açıkladı.

2010 yılında kariyerini noktalayan, bundan 1 yıl önce de eşcinsel olduğunu duyuran Gareth Thomas, “İnsanların beni yargılamasından ve bana cüzzamlı gibi bakmalarından korktum. Hayatım karardı ve birçok kez intiharı düşündüm. Birçok insan HIV olduğunu bildiği halde utandığından ve korktuğundan açıklamıyor. Ben artık onlardan olmayı reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Şantajcıların kendisini sırrını açıklamakla tehdit ettiğini söyleyen Thomas, anne ile babasına ve erkek kardeşlerine hastalığını açıkladıktan sonra kamuoyuna açıldı.

“TRENİN 500 KM HIZLA ÇARPTIĞINI HİSSETTİM”

Hastalığını nasıl öğrendiğini de açıklayan Gareth Thomas, Cardiff’teki bir klinikte rutin cinsel sağlık testi yaptırdığı sırada öğrendiğini belirterek, “Doktorun yanına oturdum ve bana HIV pozitif olduğumu söyledi. Hemen öleceğimi düşündüm. Sanki 500 KM hızla bir tren bana çarpmıştı. Bunu hiç beklemiyordum ve sonrasında ‘Ne kadar zamanım kaldı?’ diye düşünmeye başladım. Doktorun omzunda hıçkırarak ağladım. O an hayatımın bittiğine karar verdim” dedi.

2009 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan Thomas, 2002 yılında ise genç yaşta tanıştığı Jemma ile dünyaevine girdi ancak 2007 yılında başlayan boşanma süreci 2009’da sona erdi. Jemma bu süre içerisinde 3 kez düşük yaptı.

Sporculuk kariyeri bittikten sonra medya sektöründe hayatını sürdüren Galli, dizilerde oynadı, bir buz dansı programında yarıştı ve ülkemizde BBG olarak bilinen “The Celebrity Big Brother” yarışmasında yer aldı.