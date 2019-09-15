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Frey’in golü galibiyete yetmedi!
Dünyadan Futbol

Frey’in golü galibiyete yetmedi!

Fenerbahçe'nin Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, deplasmanda Darmstadt ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 1 gol kaydetti.

15 Eylül 2019 17:58

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve Almanya 2.lig ekiplerinden Nürnberg’e kiraladığı Michael Frey takımının deplasmanda Darmstadt ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol kaydetti.

Frey, Nürnberg’in deplasmanda Darmstadt’la 3-3 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşma 1-1 devam ettiği sırada ilk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Frey, Nürnberg’i öne geçirdi. Maçın 6. dakikasında takımı Darmstadt’ı 1-0 öne geçiren Alman asıllı Türk golcü Serdar Dursun bir gol daha kaydetti ve skoru 2-2’ye getirdi.

72. dakikada Dumic ile bir kez daha öne geçen Darmstadt, 85. dakikada Robin Hack’ın golüne engel olamadı mücadele 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı.

Son güncelleme 17:58 | 15 Eylül 2019
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