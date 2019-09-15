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Filip Novak: ‘Bütün iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor’
Trabzonspor

Filip Novak: ‘Bütün iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor’

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Trabzon'da 2-2 berabere kalırken maçın ardından konuşan Filip Novak, maçın ilk golünü kaydettikten sonra takım olarak "Ekuban, Abdülkadir, Yusuf" yazılı forma ile arkadaşlarına mesaj göndermeleri hakkında konuştu. Novak ayrıca maçı da değerlendirdi.

15 Eylül 2019 23:11

Süper Lig’in dördüncü haftasında Trabzonspor konuğu Gençlerbirliği ile iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalırken müsabakanın ardından gol perdesini Filip Novak açıklamalarda bulundu. Novak, “Bütün iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bugün kaybettiğimiz 2 puan var. Çok fazla şansı değerlendiremedik ve 2 puan kaybettik” dedi.

“Kaybetmeme serisi önemli ama biz kazanmayı istiyoruz. Bu da bizim için puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu” ifadelerini kullanan Novak, golden sonra “Ekuban, Yusuf ve Abdülkadir” yazılı bir forma açarak sakatlanan arkadaşlarına mesaj göndermeleri üzerine ise “Gol sevincinde takım arkadaşlarımızın adlarının yer aldığı formayşa golü onlara armağan etmek takımımızın fikriydi. Onlara destek vermek istedik” diye konuştu. 15 Eylül 2019 Ünal Karaman: Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:11 | 15 Eylül 2019
Filip Novak süper lig trabzonspor
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