Fatih Keleş İBBSK’nın yeni başkanı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin katıldığı toplantıda İBB üst yönetimi de yerini aldı. İBB CHP Grup Başkan Vekili İsmail Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman ile Spor AŞ. Genel Müdürü İzzet Renay Oğur'un katılım gösterdiği Olağanüstü Genel Kongre'de eski Başkan Celalettin Deniztoker de hazır bulundu.

“KULÜBÜMÜZE VİZYONER SPOR İNSANLARI KAZANDIRACAĞIZ”

Seçimin ardından konuşma yapan yeni Başkan Fatih Keleş,“Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durumun ve zorlukların farkındayız. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunu, spora ve gençlere bakışını da çok çok iyi biliyoruz. Böyle bir durumda kayıtsız kalmamız asla düşünülemezdi. İçinde bulunduğumuz zorlukların üstesinden bir an önce gelip sistemsel ve yönetim anlamında daha iyi yerlere kulübü taşıyarak, bize katılacak yeni ve vizyoner spor insanı ile gönüllülerini bu kulübe kazandırmak amaçlarımızın başında geliyor. Kulübümüze ve Türk Sporuna destek vermek isteyen sporseverleri bu çatı altında görmek istiyoruz. Onların fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanmayı, ayrıca sizlerin bize katkısı olacak önerilerini almayı çok isteriz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ”

İBBSK'yı ve Türkiye'yi tüm dünyada en üst seviyede temsil edecek ve başarılar kazanacak sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Fatih Keleş, “İBBSK güçlü bir kulüp ve öyle de olmaya kararlılıkla devam edecek. Yeni sporcular yetiştirecek, yeni sporcuları bünyesine katacak. Kulübümüzün bizlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na inanan yeni sporcular, yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Oluşan yeni yönetim ve yeni dönem kulübümüze, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Fatih Keleş'in başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Adem Kuyumcu, Doç. Dr. İbrahim Edin, Erdal Yolcu, Erdem Aslanoğlu, Ertan Yıldız, Ethem Pişkin, İbrahim Özkan, Lemi Çelik, Şirin Mine Kılıç, Tuncay Yılmaz

Yedek Üyeler: Ayhan Bölükbaşı, Cengiz Emektar,Dr. Utku Erdem Özer, Görkem Kurşun, Mehmet Sait Yücel, Nerze Özyurtlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: İsmail Doğan Subaşı, Murat Cirav, Mustafa Kürşat Ceylan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Yeşim Meltem Şişli, İzzet Renay Onur,Burak Sırali