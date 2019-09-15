Euroleague ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague 3 Ekim’de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçını 3 Ekim’de Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes 4 Ekim’de Barcelona’yı ağırlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan THY Euroleague’in 2019-20 sezonundaki Final Four etabının nerede yapılacağı da belli oldu. Euroleague Final Four Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak.

EUROLEAGUE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne olan Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova’ya mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. Bu sezon da ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. 3 Ekim’de başlayacak olan Euroleague’de maçlar beIN Sports kanallarından yayınlanacak.