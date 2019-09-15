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Euroleague ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
Euroleague

Euroleague ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Eurolegue'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bizi temsil edecek. Peki Euroleague ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte THY Avrupa Ligi başlangıç tarihi...

15 Eylül 2019 23:27

Euroleague 3 Ekim’de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçını 3 Ekim’de Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes 4 Ekim’de Barcelona’yı ağırlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan THY Euroleague’in 2019-20 sezonundaki Final Four etabının nerede yapılacağı da belli oldu. Euroleague Final Four Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak.

EUROLEAGUE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne olan Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova’ya mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. Bu sezon da ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. 3 Ekim’de başlayacak olan Euroleague’de maçlar beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Son güncelleme 23:27 | 15 Eylül 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko thy avrupa ligi
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OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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