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Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de ağrıları geçmeyen kaptan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın kadrosunda yer almadı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 15 Eylül 2019 12:54

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı EURO 2020 Elemeleri’ndeki mücadele sonrasında ağrılar hisseden Emre Belözoğlu, Moldova maçından sonra Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin son antrenmanlarında kendisini deneyen tecrübeli futbolcunun ağrıları geçmeyince teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Emre’nin yanı sıra kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Muhammed, Oytun ve Okan da yer almadı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil Rami, Murat, Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max Kruse, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

Son güncelleme 12:56 | 15 Eylül 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe süper lig
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