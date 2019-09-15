Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı EURO 2020 Elemeleri’ndeki mücadele sonrasında ağrılar hisseden Emre Belözoğlu, Moldova maçından sonra Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerin son antrenmanlarında kendisini deneyen tecrübeli futbolcunun ağrıları geçmeyince teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Emre’nin yanı sıra kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Muhammed, Oytun ve Okan da yer almadı.
Fenerbahçe’nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:
Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil Rami, Murat, Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max Kruse, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.