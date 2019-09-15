MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Konyaspor

Süper Lig’in dördüncü haftasında Konyaspor ile Denizlispor, Denizli’de bir araya geldi. Nefes kesen maçı 1-0’lık skorla konuk ekip Konyaspor kazandı.
Konyaspor, 54’te Farouk Miya’nın golüyle üç puana uzandı. Konuk ekip bu galibiyetle 6 puana çıktı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.
İlk üç haftayı kalesinde gol görmeden kapatan Denizlispor ise ilk golünü Konyaspor’dan yedi ve aynı zamanda Süper Lig’in yeni ekibi ilk kez mağlup oldu.
Denizlispor 7 puanla 4. sırada kaldı. Konyaspor ise 6 puanla 9. sırada. Denizlispor gelecek hafta Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.