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MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Konyaspor
Denizlispor

MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Denizlispor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor deplasmanda 1-0 kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Denizlispor ise hem bu sezonki ilk golünü kalesinde gördü hem de ilk kez mağlup oldu.

15 Eylül 2019 19:33

Süper Lig’in dördüncü haftasında Konyaspor ile Denizlispor, Denizli’de bir araya geldi. Nefes kesen maçı 1-0’lık skorla konuk ekip Konyaspor kazandı.

Konyaspor, 54’te Farouk Miya’nın golüyle üç puana uzandı. Konuk ekip bu galibiyetle 6 puana çıktı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

15 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe Süper Lig`in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Göztepe 2 puanda kalırken henüz ligde golle tanışamadı. Rizespor ise 8 puana çıktı. İlgili Haberi Oku

İlk üç haftayı kalesinde gol görmeden kapatan Denizlispor ise ilk golünü Konyaspor’dan yedi ve aynı zamanda Süper Lig’in yeni ekibi ilk kez mağlup oldu.

Denizlispor 7 puanla 4. sırada kaldı. Konyaspor ise 6 puanla 9. sırada. Denizlispor gelecek hafta Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

Son güncelleme 22:18 | 15 Eylül 2019
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