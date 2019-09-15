MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Konyaspor

Süper Lig’in dördüncü haftasında Konyaspor ile Denizlispor, Denizli’de bir araya geldi. Nefes kesen maçı 1-0’lık skorla konuk ekip Konyaspor kazandı.

Konyaspor, 54’te Farouk Miya’nın golüyle üç puana uzandı. Konuk ekip bu galibiyetle 6 puana çıktı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe Süper Lig`in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Göztepe 2 puanda kalırken henüz ligde golle tanışamadı. Rizespor ise 8 puana çıktı. İlgili Haberi Oku

İlk üç haftayı kalesinde gol görmeden kapatan Denizlispor ise ilk golünü Konyaspor’dan yedi ve aynı zamanda Süper Lig’in yeni ekibi ilk kez mağlup oldu.

Denizlispor 7 puanla 4. sırada kaldı. Konyaspor ise 6 puanla 9. sırada. Denizlispor gelecek hafta Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.