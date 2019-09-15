MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe

Süper Lig’in dördüncü haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Rize’de bir araya geldi. Heyecan dolu ilginç maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor maç fazlasıyla 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Göztepe ise 2 puanla 16. sırada kaldı. İzmir ekibinin kabus gibi sezon başlangıcı da devam etti. Oynadığı dört maçta iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan Göz Göz’de belki de daha büyük problem, takımın henüz gol atmayı başaramamış olması.

Gole bu maçta çok yaklaşan Göztepe 44’te penaltı kazandı. 44’te Amedej Vetrih, Serdar Gürler’in vuruşunu dirseğiyle çizgiden çıkardı.

Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Vetrih’e kırmızı kart çıkardı. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi ve Vetrih sahaya döndü!

CANLI YAYIN | Trabzonspor Gençlerbirliği maçı (Süper Lig 4.hafta) Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ile 4.hafta heyecanı devam ediyor... Milli arayı can sıkan sakatlıklarla geçiren Trabzonspor seyircisi önünde Gençlerbirliği`ni ağırlıyor. Yeni transfer Sturridge`nin de ilk kez kadroda olduğu maçta bordo mavililer 3 puan arıyor. Trabzonspor Gençlerbirliği maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Trabzonspor Gençlerbirliği maçının canlı izle linki de haberimizde... İlgili Haberi Oku