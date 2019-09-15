CANLI YAYIN | Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 0-0

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat 20:00’da başlayacak. Mücadelenin canlı yayın linkini haberimizin içinde bulabilirsiniz. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı dakika dakika SKOR’da…

İLK 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Campi, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Sturridge

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Toure, Ramos, Ahmet, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Cemil Usta Sezonu 4.haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Milli araya 1-1 berabere biten Fenerbahçe maçıyla giren bordo mavililer üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Trabzonspor’da menisküs sakatlıkları nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın yanısıra ayak tarak kemiği kırılan Ekuban da Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. İlk 3 haftada 2 beraberlik 1 galibiyet alan Trabzonspor’un 5 puanı bulunuyor. Ligde henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise son sırada yer alıyor.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. kez mücadele edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanada canlı yayınlanacak sorularının yanıtları ve mücadeleye dair detaylar…

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

STURRİDGE OYNAYACAK MI?

Trabzonspor’da sezonun en flaş transferi olan Daniel Sturridge’in Gençlerbirliği karşısında forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. Hafta içi takımla birlikte idmanlara katılan yıldız futbolcu Gençlerbirliği karşısında teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Sezon başı kampı geçirmeyen ve fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan İngiliz oyuncu da önceki günkü idmanda ağrıları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine 30 yaşındaki futbolcu dün MR 'a girdi. Ancak korkulan olmadı ve yıldız oyuncunun MR'ı temiz çıktı. Milli aradan bu yana fizik açığını kapatmaya çalışan Sturridge'den gelen haber teknik heyeti sevindirirken, başarılı oyuncunun bu akşamki Gençlerbirliği maçına kulübede başlayacak.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.