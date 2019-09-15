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Bülent Korkmaz’a sert eleştiri: Küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor
Galatasaray

Bülent Korkmaz’a sert eleştiri: Küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi.

15 Eylül 2019 16:08

Süper Lig’in 4. haftasında dün akşam Antalya’da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz’ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz’ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer’e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, “Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor” açıklaması yaptı.

14 Eylül 2019 Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: `Teknik direktör olarak ilk sarı kartımı gördüm` Antalyaspor konuğu Kayserispor ile Antalya`da 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İlk sarı kartımı gördüm dedi. İlgili Haberi Oku

Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı.

Son güncelleme 16:08 | 15 Eylül 2019
Antalyaspor Bülent Korkmaz kayserispor
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