Beşiktaş’a ruh lazım

MAÇIN başında Vida'nın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş savunması tamamen dağıldı ve siyah-beyazlılar savunmada büyük açıklar verdi. Stoperler hem adam markajında hem de kademelerde başarısız oldu. Dorukhan ve Ruiz birbiriyle anlaşamadılar birbirlerine çok uzak oynadılar, Gazişehir Gaziantep çok net gol pozisyonları yakaladı. Gökhan ile Caner Erkin hücuma destek vermek için ileriye çıkınca Beşiktaş'ın savunma anlayışı tamamen çöktü. Abdullah Avcı'nın kendi oyun sistemini ve taktik anlayışını yerleştirmesi zaman alacak, yapılan transferler Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği oyun tarzıyla bağdaşmıyor, takımın yaş ortalamasının yüksek olması, yeni transferlerin de kollektif ve takım oyunundan uzak bireysel oynaması yeni sistemin yerleşmesine engel oluyor. Bunun yanında siyah-beyazlı futbolcuların taktik ve oyun disiplininden uzak oluşu tam kapasitelerini ortaya koymayışı takım ruhundan çok uzak bir görüntü sergilemeleri alınan mağlubiyetin en büyük nedeni.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ı fazlasıyla arıyor. Burak, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Güven, Beşiktaş'ın tek forveti olamaz ancak siyah-beyazlılar çift forvet oynadığı takdirde Güven ikinci forvet olarak oynayabilir. Genç forvet, defans arkasına koşular yapmadığı için Beşiktaş istediği atakları yapamamaktadır. Ayrıca kısa mesafede reaksiyon sürati çok iyi olmadığı için pozisyon bulamamaktadır. Beşiktaş hızlı ataklara çıkamadığı gibi rakibin hızlı ataklarını da savunamıyor. Abdullah Avcı’nın mutlaka bu sorunları çözmesi gerekiyor. Hücum hattındaki ve orta sahadaki tüm oyuncular top rakibe geçince mutlaka iyi bir savunma için pozisyon almalı. Yoksa Beşiktaş ligde çok gol yer.

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