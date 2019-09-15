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Atiba’dan arkadaşlarına mesaj!
Beşiktaş

Atiba’dan arkadaşlarına mesaj!

36 yaşındaki Atiba, “Profesyonelce davranıp karakter ortaya koymalıyız” diyerek arkadaşlarına mesaj gönderdi

15 Eylül 2019 09:48

Sakatlığının ardından ilk kez kadroya giren Atiba Hutchinson, 66. dakikada Dorukhan'ın yerine dahil olarak bu sezon ilk maçına çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 84. dakikada golünü atarak formda olduğunu gösterdi.

Kanadalı yıldız, “Kazanmak için gelmiştik, her maçta olduğu gibi. Talihsiz bir an yaşadık oyun başında. Sonra her şey zorlaştı. Ruhumuzu ortaya koymaya çalıştık. İnişli-çıkışlı oyun oldu. Son bölümde çok yaklaştık, başaramadık. Üzgünüz. Vida toparlamaya çalışırken, talihsizlik yaşadı. Bu akşamdan sonra vereceğimiz reaksiyon önemli. Çok önemli maçlar var. Profesyonelce davranıp karakter ortaya koymalıyız” dedi.

Son güncelleme 09:48 | 15 Eylül 2019
Atiba Hutchinson beşiktaş süper lig
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