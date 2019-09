Atiba’dan arkadaşlarına mesaj!

Sakatlığının ardından ilk kez kadroya giren Atiba Hutchinson, 66. dakikada Dorukhan'ın yerine dahil olarak bu sezon ilk maçına çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 84. dakikada golünü atarak formda olduğunu gösterdi.

Kanadalı yıldız, “Kazanmak için gelmiştik, her maçta olduğu gibi. Talihsiz bir an yaşadık oyun başında. Sonra her şey zorlaştı. Ruhumuzu ortaya koymaya çalıştık. İnişli-çıkışlı oyun oldu. Son bölümde çok yaklaştık, başaramadık. Üzgünüz. Vida toparlamaya çalışırken, talihsizlik yaşadı. Bu akşamdan sonra vereceğimiz reaksiyon önemli. Çok önemli maçlar var. Profesyonelce davranıp karakter ortaya koymalıyız” dedi.