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Antalya’da şampiyon Nyland ve Guseva
Diğer Sporlar

Antalya’da şampiyon Nyland ve Guseva

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası final raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı golfçü Kasper Nyland toplamda 287 (-1) vuruşla, kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla şampiyon oldu.

15 Eylül 2019 16:34

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18. kez gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek'te tamamlandı. Titanic Golf Kulübü'nde oynanan turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer aldı. Şampiyonada on biri kadın toplam 30 Türk sporcu mücadele etti.

Oynanan şampiyonanın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı gofçü Kasper Nyland toplamda 287 (-1) vuruşla birinci, Danimarkalı golfçü Mads Poddik 288 (par) vuruşla ikinci, Rus golfçü Egor Eroshenko 289 (+1) vuruşla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Kadınlarda geçen yıl da şampiyon olan Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla birinci, Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 283 (-5) vuruşla ikinci, Milli sporcularımızdan Petek Peker 300 (+12) vuruşla üçüncü oldu.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nın final raundunun ardından ödül töreni düzenlendi.

Son güncelleme 16:34 | 15 Eylül 2019
ANTALYA golf
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