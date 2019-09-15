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Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper 4. hafta kapanış maçında oynanacak. Taraftarlar Alanyaspor Fenerbahçe maçının saatini ve kanalını merak ediyor. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Eylül 2019 18:22

Milli maç arasının ardından Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de Alanyaspor Fenerbahçe maçı. Haberimizden Alanyaspor Fenerbahçe maçının saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 eylül pazartesi akşamı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal’ın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami’nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

Son güncelleme 18:22 | 15 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
3 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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