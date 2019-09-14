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Son Dakika: Sümeyye Boyacı dünya ikincisi
SON DAKİKA Sümeyye Boyacı dünya ikincisi
Diğer Sporlar

SON DAKİKA Sümeyye Boyacı dünya ikincisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Milli sporcu Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

14 Eylül 2019 20:54

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti. Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54’lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

Erkeklerde Türkiye’yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84’lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.

Son güncelleme 21:08 | 14 Eylül 2019
sümeyye boyacı
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