SON DAKİKA Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçında ortalık karıştı

Süper Lig’in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında Gaziantep’te oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında gerginlik yaşandı.

Caner Erkin ile girdiği ikili mücadele sonrası Morais yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi. Gazişehir Gaziantep futbolcusu Diarra, topu taca atmaya çalışırken, N'Koudou araya girdi ve topu kaparak hücuma çıktı. Ceza sahasına giren N'Koudou’nun vuruşu savunmadan dışarı çıkınca, Gazişehir Gaziantep futbolcuları, Fransız futbolcuya tepki gösterdi.

Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ve Gazişehir Gaziantep savunma oyuncuları, N'Koudou’nun üzerine yürürken, Adem Ljajic ile birlikte Beşiktaş futbolcuları da olaya karıştı. SAha içi bir anda karışırken, hakem Halil Umut Meler araya girdi. Ortalığın sakinleşmesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Günay Güvenç ve Adem Ljajic’e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, Beşiktaş’ın korner atışı ile kaldığı yerden devam etti.

İKİ KIRMIZI KART BİRDEN

Bu pozisyondan yaklaşık 20 dakika sonra hakem Halil Umut Meler, iki kırmızı kartını birden çıkardı. Karşılaşmanın 72. dakikasında taç çizgisi yakınında Kayode ile Elneny arasında gerginlik yaşandı. Kayode’nin dirsek attığı Elneny, rakibine tekme atarak karşılık verdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrası Elneny’ye sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, iki futbolcuya da kırmızı kartını çıkardı.

Gazişehir’de Olarenwaju Kayode, Elneny’ye dirsek attığı için kırmızı kart gördü. Beşiktaş’ta ise Mohamed Elneny, Kayode’ye tekme attığı için oyundan ihraç edildi.