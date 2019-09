Rüya takım 7. sırada tamamladı

FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde ABD ile Polonya karşılaştı. Rüya takım müsabakadan 87-74’lük üstünlükle ayrıldı. 3. çeyrekte Polonya’nın rüzgarı arkasına aldığı bölüm dışında maçın kontrolünü bırakmayan Birleşik Devletler’de Donovan Mitchel 16 sayıyla takımının en skoreri oldu. Polonya’da Mateusz Politka 18 sayıyla maçın en skoreri olmayı başardı.

Sırbistan: 94 - ABD: 89 | 2019 FIBA Dünya Kupası 2019 FIBA Dünya Kupası maçında Sırbistan`a 94-89 mağlup olan ABD turnuvayı 8. sırada tamamladı. Sırbistan ise 5. sırada yer aldı. İlgili Haberi Oku

Bu sonuçla ABD kupayı 7. sırada tamamlarken Polonya 8. sırada yer aldı. NBA yıldızlarından kurulu ekip bir önceki gün finalde karşılaşması öngülen Sırbistan’a 94-89 kaybetmiş ve ilk 6’da yer alma şansını kaybetmişti. Esas sürprizi ise ABD’yi çeyrek finalde 89-79 mağlup ederek madalya dışına iten Fransa yapmıştı.

Amerikan takımı 2002 yılından beri Dünya Kupası veya Olimpik Oyunlar’da podyum dışında kalmıyordu. 2002 senesinde Indianapolis’te düzenlenen Amerika’nın ev sahibi olduğu Dünya Şampiyonası’nda yine bugünküne benzer yapıda bir kadroyla katılan ABD, podyum dışında kalmıştı. Turnuvanın şampiyonu dönemin güçlü ekiplerinden Yugoslavya olmuştu.

