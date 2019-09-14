Rüya takım 7. sırada tamamladı

FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde ABD ile Polonya karşılaştı. Rüya takım müsabakadan 87-74’lük üstünlükle ayrıldı. 3. çeyrekte Polonya’nın rüzgarı arkasına aldığı bölüm dışında maçın kontrolünü bırakmayan Birleşik Devletler’de Donovan Mitchel 16 sayıyla takımının en skoreri oldu. Polonya’da Mateusz Politka 18 sayıyla maçın en skoreri olmayı başardı.
Bu sonuçla ABD kupayı 7. sırada tamamlarken Polonya 8. sırada yer aldı. NBA yıldızlarından kurulu ekip bir önceki gün finalde karşılaşması öngülen Sırbistan’a 94-89 kaybetmiş ve ilk 6’da yer alma şansını kaybetmişti. Esas sürprizi ise ABD’yi çeyrek finalde 89-79 mağlup ederek madalya dışına iten Fransa yapmıştı.
Amerikan takımı 2002 yılından beri Dünya Kupası veya Olimpik Oyunlar’da podyum dışında kalmıyordu. 2002 senesinde Indianapolis’te düzenlenen Amerika’nın ev sahibi olduğu Dünya Şampiyonası’nda yine bugünküne benzer yapıda bir kadroyla katılan ABD, podyum dışında kalmıştı. Turnuvanın şampiyonu dönemin güçlü ekiplerinden Yugoslavya olmuştu.
Amerika’nın Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonaları’nda sırasıyla dereceleri:
- 2016 Rio || Altın
- 2014 İspanya || Altın
- 2012 Londra || Altın
- 2010 Türkiye || Altın
- 2008 Pekin || Altın
- 2006 Japonya || Bronz
- 2004 Atina || Bronz
- 2002 Amerika || 6.
- 2000 Sidney || Altın
- 1998 Yunanistan || Bronz
- 1996 Atlanta || Altın
- 1994 Kanada || Altın
- 1992 Barcelona || Altın
.@usabasketball defeat @KoszKadra to finish in 7th place at the #FIBAWC#USAPOL pic.twitter.com/DYAWQ7tDuP
— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 14, 2019