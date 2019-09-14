Neymar yuhalandığı maçta PSG’yi galibiyete taşıdı

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), evinde ağırladığı Strasbourg’u 1-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG’li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın da bulunduğu A Grubu’nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg’u ağırladı. Paris ekibi, taraftarların yuhaladığı Neymar’ın 90+1’de attığı şık golle 1-0 kazandı.