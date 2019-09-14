SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Peş peşe goller geliyor!
Neymar yuhalandığı maçta PSG’yi galibiyete taşıdı
Fransa Ligue 1

Neymar yuhalandığı maçta PSG’yi galibiyete taşıdı

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, ligde ağırladığı Strasbourg'u, taratarın yuhaladığı Neymar'ın uzatmada attığı golle geçti.

14 Eylül 2019 22:02

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), evinde ağırladığı Strasbourg’u 1-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG’li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın da bulunduğu A Grubu’nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg’u ağırladı. Paris ekibi, taraftarların yuhaladığı Neymar’ın 90+1’de attığı şık golle 1-0 kazandı.

Son güncelleme 22:02 | 14 Eylül 2019
fransa neymar psg
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:00
1
-
1
Sivasspor
Antalyaspor
Bugün - 20:00
2
-
2
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ