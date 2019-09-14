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Milli Gururumuz Sümeyye Boyacı’dan mesaj var! Dünya Şampiyonası Finali saat kaçta canlı yayınlacak?
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Milli Gururumuz Sümeyye Boyacı’dan mesaj var! Dünya Şampiyonası Finali saat kaçta canlı yayınlacak?

Paralimpik yüzmede dünya şampiyonluğu için Londra’da bulunan Sümeyye Boyacı Türkiye saatiyle bu akşam 20.30’da final yarışında mücadele edecek. Sümeyye Boyacı'nın yarışacağı Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası Finali, Paralimpik Oyunları resmi kanalından canlı izlenebilecek. Tüm Türkiye’den destek mesajlarının yağdığı genç sporcu, ‘Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın dünya şampiyonu olmak için hazırım. Herkesi bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum’ dedi.

14 Eylül 2019 18:56

9-15 Eylül tarihleri arasında Londra'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi 7 gün boyunca farklı kategorilerde temsil eden olan Boyacı, bu akşam Türkiye saatiyle 20.30'da final yarışında mücadele verecek. Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndaki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Londra'daki Türk vatandaşlardan da ilgi büyük.

PARALİMPİK YÜZME DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ İZLE

Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, ‘Beni bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. En az benim kadar yarışlarda mücadele eden paralimpik yüzme takımımızla müthiş bir aileyiz. Sağolsun federasyonumuz yanımızda. İnanın bu güzel ülkemizde olağanüstü yetenekli ve çalışkan genç sporcularımız var. Yeter ki gereken şartları bulabilsinler.' dedi.

Yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Sümeyye Boyacı, ‘Yılmaz Büyükerşen hocamıza da minnettarım, beni bir baba şefkatiyle hep destekledi. Dünyadaki zorlu yarışlara katılmamı sağlayan ana sponsorum Bursa Kebap Evi ve ulaşım sponsorum Türk Hava Yolları'na da ne kadar teşekkür etsem az. Azimli bir sporcunun desteklendiğinde neler yapabileceğini kanıtlamama şans verdikleri için teşekkürler. ‘ dedi.

SÜMEYYE BOYACI SÖZCÜ’DEN ÖZLEM GÜRSES’E KONUŞTU

 

Son güncelleme 18:58 | 14 Eylül 2019
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