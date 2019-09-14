Milli Gururumuz Sümeyye Boyacı’dan mesaj var! Dünya Şampiyonası Finali saat kaçta canlı yayınlacak?

9-15 Eylül tarihleri arasında Londra'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi 7 gün boyunca farklı kategorilerde temsil eden olan Boyacı, bu akşam Türkiye saatiyle 20.30'da final yarışında mücadele verecek. Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndaki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Londra'daki Türk vatandaşlardan da ilgi büyük.

PARALİMPİK YÜZME DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ İZLE

Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, ‘Beni bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. En az benim kadar yarışlarda mücadele eden paralimpik yüzme takımımızla müthiş bir aileyiz. Sağolsun federasyonumuz yanımızda. İnanın bu güzel ülkemizde olağanüstü yetenekli ve çalışkan genç sporcularımız var. Yeter ki gereken şartları bulabilsinler.' dedi.

Yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Sümeyye Boyacı, ‘Yılmaz Büyükerşen hocamıza da minnettarım, beni bir baba şefkatiyle hep destekledi. Dünyadaki zorlu yarışlara katılmamı sağlayan ana sponsorum Bursa Kebap Evi ve ulaşım sponsorum Türk Hava Yolları'na da ne kadar teşekkür etsem az. Azimli bir sporcunun desteklendiğinde neler yapabileceğini kanıtlamama şans verdikleri için teşekkürler. ‘ dedi.

SÜMEYYE BOYACI SÖZCÜ’DEN ÖZLEM GÜRSES’E KONUŞTU