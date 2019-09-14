Marius Sumudica: Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu

Süper Lig’in 4. haftasında evinde Beşiktaş’ı 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Marius Sumudica, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada maç skorunun çok daha farklı olabileceğini söyledi.

Beşiktaş’tan daha iyi oynadıklarını belirten Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik bugün. İlk Türkiye’ye geldiğimde 3 stoperli oynamaya çalışıyorum. Herkes beni analiz etti 3 stoper oynatmam hakkında. Bu ligde çift forvet oynayan kaç takım var sayısı çok az. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Bütün hafta boyunca takımla konuştum. Rakibimiz topa sahipken neler yapacağını gösterdi. Taktik olarak Gaziantep daha iyiydi sahada. Buradan taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, kendi futbolcusu hakkında konuştuğunu da aktaran Sumudica, ligdeki tek yabancı antrenör olduğunu hatırlatarak “Ben onlara hep saygılı oldum. Bir hocanın benim oyuncum hakkında konuşmasını asla kabul edemem. Tekrar buradan söylüyorum saygı duyuyorum ama polemiğe girmeyeceğim” dedi.