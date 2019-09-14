MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 BB Erzurumspor

TFF 1. Lig'de 4. hafta müsabakasında Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi 50’de Erdi Dikmen’le galibiyete ulaştı. Keçiören 8 puana yükseldi. Dadaşlar ise 4 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Boubacar Dialiba (Abdulkadir Kuzey dk. 86), Burak Aydın, Kone (Bernard Mendy dk. 72), Levy Clement Madinda (İshak Çakmak dk. 82)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül, Cem Ekinci
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
B.B. Erzurumspor: İbrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Jugurtha Hamroun dk. 66), İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mehmet Murat Uçar (Gabriel Antoine Obertan dk. 55), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Rashad Muhammed dk. 55)
Yedekler: Kayacan Edoğan, Pote, Abdulcebrail Akbulut, Cem Barlık, Sefa Akgün, Jasmin Scuk, Gökhan Kardeş
Teknik Direktör: Uğur Bayarslan
Gol: Erdi Dikmen (dk. 50) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Yusuf Emre Gültekin (B.B. Erzurumspor)