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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 BB Erzurumspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 BB Erzurumspor

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, konuğu BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek 8 puana çıktı. Başkent ekibi yoluna yenilgisiz devam ediyor.

14 Eylül 2019 18:32

TFF 1. Lig'de 4. hafta müsabakasında Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi 50’de Erdi Dikmen’le galibiyete ulaştı. Keçiören 8 puana yükseldi. Dadaşlar ise 4 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Boubacar Dialiba (Abdulkadir Kuzey dk. 86), Burak Aydın, Kone (Bernard Mendy dk. 72), Levy Clement Madinda (İshak Çakmak dk. 82)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül, Cem Ekinci

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

B.B. Erzurumspor: İbrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Jugurtha Hamroun dk. 66), İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mehmet Murat Uçar (Gabriel Antoine Obertan dk. 55), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Rashad Muhammed dk. 55)

Yedekler: Kayacan Edoğan, Pote, Abdulcebrail Akbulut, Cem Barlık, Sefa Akgün, Jasmin Scuk, Gökhan Kardeş

Teknik Direktör: Uğur Bayarslan

Gol: Erdi Dikmen (dk. 50) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Yusuf Emre Gültekin (B.B. Erzurumspor) 13 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Ümraniyespor 2-0 | Balıkesirspor ilk yarıda Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor`u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Ümraniyespor, 66. dakikada Serkan Göksu`nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:32 | 14 Eylül 2019
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