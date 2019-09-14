MAÇ SONUCU | Boluspor Altay 0-2 | Altay deplasmanda galip

TFF 1’inci Lig 4’üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Hakan Arslan (Dk. 46 Melih Okutan), Dodo (Dk. 65 Sami Can Keskin), Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal Kısa), Yusuf Mert Tunç
Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 74 Yılmaz Özeren), Tavares, Erhan Kartal, Tatos (Dk. 67 Leandrinho), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Kappel, Paixao
Goller: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 16 Gençer Cansev, Dk. 43 Tavares (Altay), Dk. 45+1 İsmail Konuk, Dk. 84 Ümit Kurt (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 5′ Gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila’nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
36′ Sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer’in açtığı ortaya Mustafa Durak’ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
GOL! 50′ Kappel’in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0
71′ Sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires’in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.