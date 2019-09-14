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Son Dakika: İnanılmaz maç! 5 gol, 3 kırmızı, bir de penaltı!..
MAÇ SONUCU | Boluspor Altay 0-2 | Altay deplasmanda galip
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Boluspor Altay 0-2 | Altay deplasmanda galip

Altay, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u mağlup etti.

14 Eylül 2019 23:16

TFF 1’inci Lig 4’üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay’a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Hakan Arslan (Dk. 46 Melih Okutan), Dodo (Dk. 65 Sami Can Keskin), Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal Kısa), Yusuf Mert Tunç

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 74 Yılmaz Özeren), Tavares, Erhan Kartal, Tatos (Dk. 67 Leandrinho), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Kappel, Paixao

Goller: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 16 Gençer Cansev, Dk. 43 Tavares (Altay), Dk. 45+1 İsmail Konuk, Dk. 84 Ümit Kurt (Boluspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 5′ Gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila’nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

36′ Sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer’in açtığı ortaya Mustafa Durak’ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

GOL! 50′ Kappel’in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0

71′ Sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires’in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.

Son güncelleme 23:16 | 14 Eylül 2019
altay boluspor
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