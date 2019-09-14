MAÇ SONUCU | Altınordu Eskişehir 4-1 | Kaleci Erhan Erentürk maça damga vurdu!

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor’u 4-1 yendi. Eskişehirspor’un iki penaltısında Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gole izin vermedi. Erhan Erentürk, önce 16’ncı dakikada Emre’nin ardından 38’inci dakikada Sissoko’nun penaltı atışlarını çıkardı.

Eskişehirspor’da Issah, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Altınordu, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından son 13 dakikada bulduğu gollerle farka koştu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Mert Aydın, Egehan Gök (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Anıl Koç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Yasin Ozan)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral (Dk. 63 İbrahim Halil Öner), Milinkovic (Dk. 86 Ferhat Kiraz), Issah, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Sissoko, Cemali Sertel

Goller: Dk. 8 Sinan Osmanoğlu, Dk. 77 ve Dk. 80 Anıl Koç, Dk. 82 Burak İnce (Altınordu), Dk. 74 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Issah (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Erdal Akdarı, Dk. 90+1 Ekrem Kılınçarslan (Eskişehirspor), Dk. 34 Ersel Aslıyüksek, Dk. 37 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Yasin Ozan (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Egehan´ın pasıyla ceza sahasına sokulan Anıl´ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

GOL! 8′ Berkay´ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa kafayla dokunan Sinan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

16′ Ali Mert´in ceza sahası içinde Emre´ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Eskişehirspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Emre´nin kullandığı penaltıyı kaleci Erhan çıkardı.

21′ Altınordu savunma arkasına atılan topla kaleci Erhan kafasıyla topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Sissoko, boş kaleye şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

23′ Berkay´ın kornerden doldurduğu topa müsait pozisyonda kafayı vuran Kerim, meşin yuvarlağı direğin dibinden auta yolladı.

26′ Cemali soldan kesti, kale önünde Emre´nin vurduğu kafa vuruşunda kaleci Erhan topu direğin dibinden kornere çeldi.

38′ Milinkovic´in şutunda top ceza sahasında Oğulcan´ın eline çarpınca hakem bir Eskişehirspor lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Sissoko´nun kullandığı penaltı atışında kaleci Erhan bir kez daha gole izin vermedi.

59′ Sissoko´nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Emre´nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

GOL! 74′ Sissoko´nun ara pasında topla buluşan Halil İbrahim, kaleci Erhan´ı geçip vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

GOL! 77′ Atakan´ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl´ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

GOL! 80′ Topla beraber son çizgiye giren Atakan, kale önündeki Anıl´a çıkardı. Anıl da meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-1.

GOL! 82′ Yasin´in ara pasında ceza sahasına giren Burak İnce, rakibin, geçip şutunu çıkardı ve ağları havalandırdı: 4-1.