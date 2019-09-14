Kişisel değil, taktik gereği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 28 kişilik listeyi hazırlarken ince eleyip sık dokudu. Sezonun ilk yarısında yapılacak maçları adeta kafasında oynayan Yanal, hangi futbolcuya daha fazla ihtiyacı olduğunu tek tek çıkardı.

Yardımcılarıyla uzun uzadıya toplantılar yapan tecrübeli teknik adam, orta sahadaki fazlalığı da göz önüne alıp oyun planında en dışarıda kalan Mehmet Ekici’yi kadroya yazmama kararı aldı.

Topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı bir şekilde geçirmeyi hedefleyen Ersun Yanal, orta sahalarından kanatlara hızlı bir şekilde pas servisi yapılmasını istiyor. Bu oyun tarzında elinde en etkili silahların Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve Max Kruse olduğunu bilen Yanal, Zajc’ın da bu oyuna yatkın olması nedeniyle, bu sistemi yavaşlatacağını düşündüğü Mehmet’i kadroya yazmadı.

KİŞİSEL HİÇBİR ŞEY DEĞİL

Yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Ersun Yanal, Mehmet Ekici’nin tamamen form durumu ve kafasındaki oyun planına göre kadro dışında bırakıldığını vurguladı.

“Mehmet’le teknik heyetin sorunları var, bu yüzden listeye yazılmadı” söylentilerinden dert yanan Yanal’ın, “Böyle bir şey olabilir mi? Mehmet benim eski oyuncum, buraya gelir gelmez de ilk formayı ona teslim etti. Antrenörlükte bazen takım menfaati için böyle kararlar alınır. Kişisel hiçbir şey yok.” dediği öğrenildi.

EKİCİ KULÜP ALIYOR

Alınan karar oldukça morali bozulan Mehmet Ekici, transferin devam ettiği liglerde takım arıyor.

Takım bulması durumunda Fenerbahçe yönetimi de Mehmet Ekici’nin gidişi için her türlü kolaylığı sağlayacağını oyuncuya bildirdi.