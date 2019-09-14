Gazişehir Beşiktaş canlı! Gazişehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Üç maç sonunda 4 puan toplayan iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş, kazanarak üst sıralara tırmanmak ve moral depolamak istiyor. Ev sahibi ise güçlü rakibini alt edip milli aradan sürprizle dönmenin peşinde. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Gazişehir Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Gaziantep Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GAZİŞEHİR: Günay, Tosca, Junior Morais, Oğuz, Kana Bıyık, Djilobodji, Güray, Diarra, Twumasi, Tetteh, Kayode

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Ljajic, Dorukhan, Boyd, Nkoudou, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’la birlikte Jeremain Lens de maç kadrosuna yer almadı. Gazişehir Gaziantep’te ise Hatayspor’la yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan forvet Muğdat Çelik, siyah-beyazlı takım karşısında görev alamıyor.

Gözler Elneny ve Diaby’de!

Beşiktaş’ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Fikret Orman `Beşiktaş`ın puanından değil oyunundan memnun` Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Süper Lig`in ilk 3 haftasında aldıkları puandan memnun olmadıklarını ancak oyunlarının yükseliş ivmesine geçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku