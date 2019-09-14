Galatasaray’da kurtuluştan kaosa!

GALATASARAY'DA Riva-Florya şoku… Dursun Özbek döneminde 2016'da ilk imzaları atılan, sarı-kırmızılılara ait Riva ve Florya arazilerine, Emlak Konut GYO'nun kâr paylaşımı modeliyle yapacağı konutlarla ilgili proje feshediliyor. Emlak Konut, KAP'a yaptığı açıklamayla girişimleri duyurdu. ‘Galatasaray'ın borçlarını bitirecek' şeklinde adlandırılan ve ‘kurtuluş formülü' olarak görülen proje resmen kaosa dönüştü. Fesih gerekçesi ise Kemerburgaz arazisi. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni, Özbek döneminde yapılan proje doğrultusunda tahliye ederek Kemerburgaz'da belirlenen 110 dönümlük araziye taşıyacaktı. Ancak bu arazide bulunan işgalci durumundaki maden ve mandıra sahiplerinin hukuki süreç başlatmasıyla prosedür uzadı.

EK SÜRE DE YETMEDİ

EMLAK Konut ise verdiği bir yıllık ek sürenin de dolmasıyla dün fesih işlemi başlattı. Riva Projesi'nin Florya'dan ayrı olarak, yeni bir protokolle devam etmesi bekleniyor.

260 MİLYON NE OLACAK?

BUNUNLA birlikte pek çok belirsizlik de ortaya çıktı. Galatasaray'ın Kemerburgaz arazisine taşınmak için Emlak Konut GYO'dan aldığı 260 milyon TL'nin durumu merak ediliyor. Ayrıca Cimbom, iki projeden beş taksitte alacağı 508 milyon TL'yi Denizbank'a kırdırtmış, kasaya giren 340 milyonla borçlar ödenmişti. Bu paranın akıbeti de belirsiz.

BİLE BİLE LADES!

KEMERBURGAZ inşaatının, Dursun Özbek döneminde Emlak Konut GYO ile yapılan protokolde bulunmaması eleştiri alıyor. Taşınmanın uzamasına sebep olarak gösterilen mandıranın bir süre önce araziyi boşalttığı belirtiliyor. Yürütmeyi durdurma kararı aldıran maden tesisinin ise 10 dönümlük yere kurulduğu, bunun tamamı 110 dönüm olan projenin başlamasına engel teşkil etmediği iddia ediliyor. Mustafa Cengiz'in yeni tesis inşaatı için kendisine sunulan 20 milyon TL'lik taşınma avansını az bulduğu ifade ediliyor.

İŞTE PROTOKOLDEKI KRITIK MADDELER

1 İhale yapılmasına engel işlemleri Galatasaray yapıp arsaları Emlak Konut'a devredecek.

2 Galatasaray, arsaları yıkıma hazır hale getirmekle yükümlüdür.

3 Protokol konusu taşınmazların Emlak Konut'a tapu devri 15 gün içinde yapılacaktır.

4 Protokolün yapılmasından itibaren 3 yıl içinde taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse diğerinin tek taraflı fesih hakkı vardır.

5 Fesih halinde diğer tarafın uğradığı zararı tazminat olarak talep etme hakkı saklıdır.