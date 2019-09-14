Falcao denince

LA Liga'yı yıllarca anlattım. Messi, Ronaldo derken hüzünlü ülke Kolombiya'nın en önemli ismi Falcao, Atletico Madrid forması ile harikalar yaratıyordu. Bir kaplan gibiydi. Her atakta başroldeydi. Karambollerde bir ayak veya bir kafa uzanıyor ve golü atıyordu.

Falcao sonradan golcü olmamış. Doğumundan hemen sonra kulağına sen golcü olacaksın cümlesi fısıldanmıştı adeta. Ve onu şimdi ülkemde izliyorum.

Romantizmi bir yana bırakalım… İlk devre, ev sahibi beklenen baskıyı ortaya koyamadı. Kendi evinde ağır oynayan bir takım izledim.

Galatasaray çok iyi oynamazken kaplan, Türkiye'de ilk golünü attı. Galatasaray forması altında attığı ilk golden sonra yüzünü görseniz. Sanki kariyerinin ilk golü gibiydi.

Binlerce taraftarının önünde ev sahibi, 60 dakika iyi oynamadı. Bu maçın hikayesi Falcao'ydu. Geri kalan anlar hafızalarda bir anı bırakmayacak.

Yalnız Galatasaray iyi sinyaller vermiyor!

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