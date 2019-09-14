MAÇ SONUCU | Antalyaspor İstikbal Mobilya Kayserispor 2-2 | Gol düellosunda gülen yok

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti. Antalyaspor, iki kez öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Maça çok hızlı başlayan Antalyaspor, henüz 2. dakikada Blanco ile 1-0 öne geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu gole 44. dakikada Adebayor’un penaltısıyla yanıt verdi. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Antalyaspor, Serdar Özkan’ın penaltısı ile 2-1 öne geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor, 74. dakikada Poulin’in ağları havalandırmasıyla yeniden beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 5, İstikbal Mobilya Kayserispor ise 2 yaptı.