Abdullah Avcı: ‘Finaller yönetti ama nasıl yönettiğini biliyorum!’

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir Gaziantep’e büyük bir heyecana sahne olan maçın ardından 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, oyunu değerlendirirken hakemlere de tepki gösterdi. Avcı, “Başta oyun istediğimiz gibiydi. Penaltı pozisyonunda belki golü feda edebilirsin… Golün telafisi vardı ama kırmızı kartın telafisi yok. Kalan 95 dakikayı nasıl anlatayım? Yediğimiz 2. gol, 3. gol, kırmızı kart… Bunları mı konuşacağız” dedi.

‘Halil Umut Meler geriye gitmesin!’

Hakemlerle ilgili sert eleştirilerde bulunan Avcı, “Atılan oyuncu (Kayode) hazırlık maçında da iki gün önce kırmızı kart gördü. Bugün bir daha atılıyor. Kırmızı kart pozisyonunda ilk önce o dirsek atıyor. Futbol oynamak istiyoruz ama hakemler de buna yardım etmeli. Halil Umut Meler, güzel yüzlü bir insan, finaller yönetti ama o finalleri nasıl yönettiğini biliyorum. Nerede, nasıl maçlar yönettiğini biliyoruz. Bunun mağlubiyetle alakası yok ama lütfen Halil Umut Meler geriye gitmesin” dedi. Öte yandan Abdullah Avcı’nın dikkat çekmesi üzerine Kayode’nin Hatayspor’a karşı oynanan hazırlık maçında kırmızı kart görmüş olması yeniden gündeme geldi. 10 Eylül’de yapılan disiplin sevklerinde Kayode hakkında, “21- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu OLARENWAJU KAYODE’nin 07.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-HATAYSPOR Özel müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ve Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca 08.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri yer almıştı. 12 Eylül’de açıklanan PFDK kararlarında ise “21- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU KAYODE’nin, 07.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK – HATAYSPOR özel müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Özel Müsabaka Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 müsabakanın altında olması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,” ifadeleri yer aldı ve Kayode, Beşiktaş’a karşı forma giyebildi. Özel Müsabaka Talimatı’nın 7. maddesinde “Özel müsabaka veya turnuvalarda gerçekleşecek ağır disiplin ihlalleri (ihlalin cezasının alt sınırının iki veya daha fazla müsabakadan men cezası olması hali) halinde Futbol Disiplin Talimatı kapsamında gerekli işlemler yapılır” ifadeleri yer almakta. MAÇ SONUCU | Gazişehir 3-2 Beşiktaş Gazişehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 4. hafta heyecanı devam etti. Üç kırmızı kart ile 5 golün geldiği maçta gülen taraf 3-2 ile Gazişehir oldu. 6`da Vida penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü. Beşiktaş adeta maça 10 kişi başladı. 75 ile 84 arası iki kırmızı çıktı, 3 gol geldi! İlgili Haberi Oku