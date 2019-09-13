WRC’nin ünlü pilotları Ogier ve Neuville Türkiye Rallisi öncesi Sözcü’ye konuştu

DEVRİM DEMİREL / SÖZCÜ ÖZEL — Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) gözler, 11. ayak olan Türkiye Rallisi’ne çevrildi. Marmaris’in ev sahipliğinde pazar günü sona erecek yarış öncesi şampiyonluk adayı pilotlardan ikisi, bir önceki yarış olan Almanya Rallisi’nde SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı. Son 6 yılda şampiyon olan, bu yıl Citroen Total takımına dönen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier “Şampiyona geçen seneye oranla daha zorlu. Büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Basit hatalar kimin zirvede kalacağını belirleyecek” dedi.

“Hedefim üçüncü farklı takımla şampiyonluk. Alışkanlıkları bırakıp değişiklik gerçekleştirmek her zaman zordur. Ama ben bu fikri seviyorum. Böylesine yakın bir şampiyonluk mücadelesinde her puana ihtiyaç var. Geriden gelen biz olduğumuz için zorlamak durumundayız. Bu yüzden Türkiye bizim için çok önemli bir ralli. Türkiye Rallisi geçen sene çok kırıcı oldu. Ben de olumsuz etkilendim. Gerçekten çok zorlu parkurlar var. Ben daha sürprizsiz rallilerde yarışmayı ve aracımı korumaktansa kendime odaklanmayı seviyorum. Türkiye'de kazanmanın yolu, aracı zorlamaktan değil aracı iyi korumaktan geçiyor. Umarım bu kez beladan uzak dururum.”

TÜRKİYE ÇOK ÖZEL

Neuville’e göre Türkiye, WRC için sıradışı bir yer. Sıcak, sürpriz kayalar, parkurun zorluğu. Çok özel ve eşsiz bir yarış deneyimi.

Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville de Almanya Rallisi sırasında SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Red Bull sporcusu, “Türkiye Rallisi'nde geçen yıl hızlı olan değil, doğru stratejiyle hızlı gidip aracını koruyabilen kazandı. Bu yıl da aynısı olacak. Türkiye, WRC için çok özel ve ikonik bir yer. Sıcak, sürpriz kayalar, parkurun zorluğu. Çok özel ve eşsiz bir yarış deneyimi” dedi. Neuville, şampiyonluk yarışı için de “Şu an 3 pilot mücadele ediyor. Hepimizin şansı var. Bu nedenle Türkiye Rallisi'nde alınacak puanlar önemli” ifadelerini kullandı.

WRC’DE SON DURUM

Ott Tanak Puan: 205 Thierry Neuville Puan: 172 Sebastien Ogier Puan: 165