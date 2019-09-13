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Trabzonspor’da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı
Trabzonspor

Trabzonspor’da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban sakatlıklarıyla sarsılan Trabzonspor'da sakatlığı geçen Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımla birlikte çalışmalara başladı.

13 Eylül 2019 14:54

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30’da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban katılmadı.

ONAZİ VE KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Son güncelleme 14:54 | 13 Eylül 2019
Kamil Ahmet Çörekçi Onazi süper lig trabzonspor
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