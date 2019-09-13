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TFF’den flaş açıklama: Talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur
Futbol

TFF’den flaş açıklama: Talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur

TFF, hukuk kurullarında görev yapan bazı üyelerin mesleki tecrübeleri konusundaki iddialar üzerine açıklama yaptı.

13 Eylül 2019 19:43

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı internet sitelerinde TFF hukuk kurullarında görev alan bazı üyelerin, bu kurulların talimatlarında belirtilen “5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu” olmak kriterini sağlamadığı çünkü baro kayıtlarında henüz 5 yılı doldurmadığı iddia edildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Mesleki tecrübe, baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından, bir diğer deyişle talimatlar 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip ‘avukat’ değil, ‘hukukçu’ aradığından, söz konusu üyelerimizin bu kurullara atanmasında talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur.”

Son güncelleme 19:43 | 13 Eylül 2019
tff
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