Samuel Eto’o ‘Mourinho’yu Barcelona’nın başında görmek istiyorum’

Barcelona, Inter ve Chelsea adına geçen parlak günlerin ardından kariyerinin son döneminde Türkiye’ye uğrayan, Antalyaspor ve Konyaspor formaları altında gol resitallerine devam eden Kamerunlu santrfor Samuel Eto’o, İspanya’da ses getiren açıklamalar yaptı… Son olarak Katar yıldızlar ligi ekibi Katar Sports Club için top koşturan ve 38 yaşında emeklilik kararı alan unutulmaz santrfor, LaLiga yönetiminin Madrid’de düzenlediği bir etkinlikte Inter ve Chelsea’de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho ile buluştu.

Portekizli teknik adamın, Inter’i çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluklarıyla tarihi üçlemenin geldiği 2009-2010 sezonunda yaşadıklarını paylaşan Eto’o, “Mourinho futbol dünyasının en değerli ve en saygın isimlerinden birisidir. Sizi öylesine inandırır ki sahaya çıktığınızda Mourinho için ölümüne savaşırsınız. Hayatımda çalıştığım en iyi teknik direktör Jose Mourinho” dedi.

Kamerun efsanesi, sözlerini Mourinho’nun gelecek planlarına ilişkin temennileriyle sürdürdü. Eto’o, “Eğer emeklilik kararı alırsa Mallorca’ya yanıma yerleşmesini tavsiye ederim ancak kariyerine devam etmek istiyorsa bence en doğru hamle kariyerinin ilk adımlarını attığı barcelona’nın başına geçmek olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Jose Mourinho, 1996’dan 2000’e kadar Barcelona’da İngiliz teknik adam Bobby Robson’ın tercümanlığını ve yardımcılığını üstlenmişti.