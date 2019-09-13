Sakar Geçidi’nde Türk rallicilerin aracı yandı

Mustafa SARIİPEK / SÖZCÜ Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi’nde Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener’in kullandığı ralli aracı, yanarak hasar gördü.

Rallinin en iyileri arasında gösterilen Türk pilotlar Buğra Banaz ile Kopilot Burak Erdener'in içinde bulunduğu yarış aracı Sakar Geçidi'nde aniden alev alev yanmaya başladı. Pilotlar canlarını kurtarırken araç kullanılmaz hale gelince Türk yarışmacılar yarış dışı kaldı.

Bugün sabah saatlerinde Marmaris'in İçmeler mahallesinden başlayıp Çetibeli Mahallesini kapsayan ve Ula etabına geçilecek olan etap içinde çok üzücü bir olay yaşandı. Gökova Körfezi'ni Muğla'nın Ula İlçesine bağlayan Sakar Geçidi’nde saat 18.15 civarında bir ralli aracının geçit içinde alev alev yandığı bilgisinin ulaşması üzerine bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme arazözleri sevk edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından yangın söndürüldü fakat araç kullanılmaz hale geldi.

WRC`nin ünlü pilotları Ogier ve Neuville Türkiye Rallisi öncesi Sözcü'ye konuştu Son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier Çok zorlu parkurlar var. Türkiye'de kazanmanın yolu, aracı zorlamaktan değil iyi korumaktan geçiyor. Umarım bu kez beladan uzak dururum” dedi. İlgili Haberi Oku

YANGIN TEKNİK ARIZADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Rally Turkey Medya Sorumlusu Atıl Atılgan'dan alınan bilgiye göre olay şöyle gelişti:

“Etaplar arasında transfer etapları vardır. Ula'ya geçilirken, yani normalde özel etaplar denilen zamana karşı olarak bilinen transfer etabında araç seyrederken aniden alevler yükselmeye başlamış. Aracı kenara çeken arkadaşlarımız yara almadan canlarını kurtarırken araç kullanılmaz hale geldi. Rallinin iddialı pilotlarından olan Türk takım sürücülerimizin araçları kullanılmaz hale geldiği için ne yazık ki klasman dışı kaldılar ve artık bu etapta yarışamayacaklar.”

14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam edecek.